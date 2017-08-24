Белоруссия ожидает документы, обосновывающие безопасную работу БелАЭС

МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии в скором времени ожидает документы, обосновывающие безопасность эксплуатации строящейся с участием России Белорусской АЭС, они необходимы для выдачи станции лицензии на эксплуатацию, сообщила журналистам глава Госатомнадзора Ольга Луговская.

"Мы близко подошли к тому моменту, когда станция подаст (в Госатомнадзор) документы по обоснованию безопасности эксплуатации", — сказала Луговская в четверг на брифинге в Минске. По ее словам, подготовку этих документов белорусские специалисты выполняют совместно с коллегами из российского Ростехнадзора.

Луговская подчеркнула, что современные технологии, применяемые в проекте Белорусской АЭС, обеспечат ее безопасную работу на самом высоком уровне.

Встреча с журналистами прошла в рамках пресс-тура на тему "Взаимодействие Белоруссии и России в атомной энергетике", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Республики Беларусь и МИА "Россия сегодня".

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.