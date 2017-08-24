Первый корпус реактора для Белорусской АЭС после замены вернули в Россию

МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Корпус реактора, изначально предназначавшийся для первого энергоблока Белорусской АЭС, но замененный по просьбе белорусской стороны, возвращен с площадки станции в Россию, на предприятие-изготовитель завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область), сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Этот корпус увезен в Волгодонск, на "Атоммаш", для проведения исследований", — сказал Михадюк в четверг на брифинге в Минске.

Летом 2016 года некоторые СМИ сообщали, что на Белорусской АЭС произошел инцидент, якобы приведший к повреждению корпуса ядерного реактора, который должен был быть установлен на первом блоке станции.

Росатом опроверг эту информацию, указав, что при перемещении корпуса он по вине субподрядчика действительно незапланированно соприкоснулся с землей, однако не пострадал и технически пригоден для использования, что подтвердили контрольные измерения, включая ультразвуковой контроль металла. Российская госкорпорация выразила готовность заменить его и сделала это, новый корпус реактора в нынешнем году был установлен на первом энергоблоке Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.