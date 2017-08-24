В Минске рассказали, когда на Белорусскую АЭС завезут ядерное топливо

МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Ядерное топливо для пуска первого энергоблока будет завезено на площадку Белорусской АЭС в 2018 году, заявил замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Сейчас мы готовим соглашение с Росатомом по поставкам ядерного топлива, его мы должны завезти (на площадку станции) в следующем году", — сказал Михадюк на брифинге в Минске.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.