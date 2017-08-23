Корпус реактора второго энергоблока осенью доставят на Белорусскую АЭС

ОСТРОВЕЦ (Белоруссия), 23 авг — РИА Новости. Корпус ядерного реактора для энергоблока №2 доставят из России на Белорусскую АЭС нынешней осенью, до конца года намечено начать его монтаж, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Корпус реактора должен прибыть в сентябре, к концу года пойдем на его монтаж", — сказал Михадюк.

Что касается хода строительства АЭС, то на энергоблоке №1 уже смонтирован корпус реактора, завершен монтаж главного циркуляционного трубопровода, идет монтаж турбинного оборудования, примерно на 70% построены необходимые железобетонные конструкции, практически смонтировано оборудование для выдачи электроэнергии, отметил замминистра энергетики.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.