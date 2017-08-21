В Китае начали загрузку топлива в реактор третьего блока Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Этап физического пуска начат в Китае на построенном с участием России энергоблоке №3 Тяньваньской АЭС.

"Восемнадцатого августа в 17.58 по московскому времени на 3-м энергоблоке АЭС "Тяньвань" (КНР) начался этап "Физический пуск". В реактор 3-го энергоблока была загружена первая тепловыделяющая сборка серии ТВС-2М", — говорится в сообщении главного конструктора реакторной установки предприятия госкорпорации "Росатом" "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область).

"Таким образом, с опережением графика работ начался этап физического пуска блока", заявил вице-президент по Южной Азии АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев, слова которого цитируются в сообщении группы компаний ASE.

По словам Андрея Лебедева, до конца этого года запланировано подключение энергоблока №3 к национальной сети, питающей регион Восточного Китая.

Вторая очередь Тяньваньской АЭС (третий и четвертый энергоблоки) сооружаются в китайской провинции Цзянсу при содействии группы компаний ASE. Всего в реактор предстоит загрузить 163 топливные сборки. После завершения загрузки топлива и выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий последует выход на минимально контролируемый уровень (МКУ) и далее — энергетический пуск энергоблока.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (1,2 энергоблоки) состоялся в 2007 г. Ежегодно первая очередь Тяньваньской АЭС вырабатывает свыше 15 млрд. КВт/час электроэнергии. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.