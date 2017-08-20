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Ядерные технологии
Ядерные технологии

На Запорожской АЭС отключили первый энергоблок

11:0820.08.2017
(обновлено: 11:09 20.08.2017)
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© РИА Новости / ФалинПерейти в фотобанкЗапорожская АЭС. Архивное фотоЗапорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Фалин
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КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщает в воскресенье украинский "Энергоатом".

Южно-Украинская АЭС, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Украинские АЭС за сутки недовыработали 28,22 млн кВт.ч электроэнергии
"19 августа 2017 года в 22.56 энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта продолжительностью 107 суток", — говорится в сообщении на сайте компании.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 530 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, отмечает компания.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

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