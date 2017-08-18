Турция намерена в этом году заложить первый камень в основание АЭС "Аккую"

ИЗМИР, 18 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Закладка первого камня строительства атомной электростанции по российскому проекту "Аккую" ожидается в этом году, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез на выставке в Измире в пятницу.

"До 2023 года планируется запуск станции "Аккую". Надеемся, что в этом году мы будем проводить церемонию закладки первого камня строительства атомной станции и наконец начнем реализацию этого проекта", — сказал Дёнмез, выступая на пленарной сессии "Партнерство в энергетике — фундамент российско-турецкого сотрудничества" в рамках 86-й Измирской международной многоотраслевой выставки, в которой Россия участвует в качестве страны-партнера.

Он добавил, что Россия является одни из основных партнеров Турции в энергетическом секторе.

"30 лет между нашими странами реализуются различные проекты в сфере энергетики. Но у нас есть намного больший потенциал. Мы совместно реализуем два важнейших проекта, — "Аккую" и газопровод "Турецкий поток" — они отражает глубину нашего сотрудничества. Но кроме этих двух крупнейших проектов мы уверенно двигаемся вперед и по другим проектам. Сотрудничество в энергетике влияет положительно и на политические отношения двух стран", — добавил он.