Турция намерена в этом году заложить первый камень в основание АЭС "Аккую"

ИЗМИР, 18 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Закладка первого камня строительства атомной электростанции по российскому проекту "Аккую" ожидается в этом году, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез на выставке в Измире в пятницу.
Он добавил, что Россия является одни из основных партнеров Турции в энергетическом секторе.
"30 лет между нашими странами реализуются различные проекты в сфере энергетики. Но у нас есть намного больший потенциал. Мы совместно реализуем два важнейших проекта, — "Аккую" и газопровод "Турецкий поток" — они отражает глубину нашего сотрудничества. Но кроме этих двух крупнейших проектов мы уверенно двигаемся вперед и по другим проектам. Сотрудничество в энергетике влияет положительно и на политические отношения двух стран", — добавил он.