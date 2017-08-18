Росатом подготовит контракт с Бангладеш по обращению с ОЯТ с АЭС "Руппур"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подготовит к подписанию с бангладешской стороной рамочный контракт на обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) первой в Бангладеш АЭС "Руппур", которая будет построена с участием России.

Как следует из материалов на сайте закупок атомной госкорпорации, АО "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом, генеральный подрядчик строительства АЭС "Руппур") по заказу АО "Техснабэкспорт" (также в ходит в Росатом, крупнейший экспортер российских товаров и услуг ядерного топливного цикла, отвечает за продвижение на мировой рынок российских технологий обращения с ОЯТ) должен будет подготовить подписание "Техснабэкспортом" рамочного контракта на обращение с ОЯТ АЭС "Руппур" с организацией, которую бангладешская сторона определит в качестве уполномоченной.

Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется пустить в 2022 году, энергоблок №2 — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов, который будет использован бангладешской стороной в 2017–2024 годах.

Фактическое начало строительства АЭС "Руппур" (заливка "первого бетона" в основание энергоблока №1 атомной станции) запланировано на нынешний год.