Энергопуск 3 блока Тяньваньской АЭС намечен на октябрь, подтвердил Росатом

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Энергетический пуск построенного при участии России третьего энергоблока Тяньваньской АЭС на востоке Китая планируется на октябрь 2017 года, заявил РИА Новости вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев.

"Скажу очень аккуратно и осторожно, но тем не менее, с большой долей уверенности, что в рамках этого года, в октябре месяце, мы рассчитываем подключить блок к энергосистеме", — сказал Лебедев.

При этом директор по проектам в Китае управляющей компании группы ASE АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Алексей Банник сообщил, что "выход на минимально контролируемый уровень (МКУ) планируется к концу сентября".

"Мы ожидаем, что энергетический пуск произойдет в октябре, когда мы получим разрешение на синхронизацию с сетью", — рассказал Банник.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.

Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков №№ 7 и 8 Тяньваньской АЭС.