Энергопуск 3 блока Тяньваньской АЭС намечен на октябрь, подтвердил Росатом

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Энергетический пуск построенного при участии России третьего энергоблока Тяньваньской АЭС на востоке Китая планируется на октябрь 2017 года, заявил РИА Новости вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев.
При этом директор по проектам в Китае управляющей компании группы ASE АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Алексей Банник сообщил, что "выход на минимально контролируемый уровень (МКУ) планируется к концу сентября".
"Мы ожидаем, что энергетический пуск произойдет в октябре, когда мы получим разрешение на синхронизацию с сетью", — рассказал Банник.
Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков №№ 7 и 8 Тяньваньской АЭС.