В Росатоме рассказали об интересе Китая к российскому реактору БН-800

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай интересуется российским реактором на быстрых нейтронах БН-800, рассказал журналистам вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев.

"Китай в этом плане – страна с комплексным подходом, они смотрят на наш БН-800 и на другие технологии", — рассказал Лебедев.

Он подчеркнул, что "диалог (с Китаем – ред.) пошел достаточно эффективно, поэтому мы рассчитываем на результат, и результат в обозримом будущем".

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.