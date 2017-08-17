ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия предлагает Китаю реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) для блоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС, заявил РИА Новости директор по проектам в Китае управляющей компании группы ASE АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Алексей Банник.

"Вопрос принципиально пока не решен, но ясно, что это ВВЭР-1200, какая это будет вариация – здесь может просматриваться несколько вариантов, мы посмотрим", — рассказал Банник.

Он добавил, что "это новейший проект, аналог тем, что мы строим в Белоруссии, Венгрии и других странах".

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.