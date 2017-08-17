Россия рассчитывает на участие в постройке новой АЭС на востоке Китая

ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия рассчитывает принять участие в строительстве как минимум двух энергоблоков новой шестиблочной атомной электростанции на востоке Китая, заявил РИА Новости вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев.

"Площадка (для новой АЭС – ред.) обследуется и отводится под шесть блоков, не факт, что все шесть блоков будут российского проекта, но на этой площадке просматриваются перспективы как минимум двух блоков нашего проекта", — заявил Лебедев.

Он отметил, что "китайцы комбинируют станции, они могут поставить два своих блока или наши, не исключено, что на второй площадке тоже будет так, но она принципиально отводится для шести блоков".

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.

Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков №№ 7 и 8 Тяньваньской АЭС.