ЛЯНЬЮНЬГАН (Китай), 17 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Загрузка ядерного топлива в реактор построенного при участии России энергоблока №4 Тяньваньской АЭС планируется на лето 2018 года, заявил РИА Новости директор по проектам в Китае управляющей компании группы ASE АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Алексей Банник.

"Интервал между двумя блоками 10 месяцев, соответственно загрузка топлива в 4 энергоблок ожидается летом следующего года", — сказал Банник.

При этом вице-президент по проектам в Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Андрей Лебедев сообщил, что "реакторная установка в высокой степени готовности, завершен монтаж главного циркуляционного трубопровода, ведется монтаж основного оборудования".

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.

Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС.