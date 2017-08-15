"Силовые машины" изготовят турбины для АЭС "Руппур"в Бангладеш

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ПАО "Силовые машины" (Санкт-Петербург) изготовят оборудование турбинной установки для энергоблоков №1 и 2 первой в Бангладеш АЭС "Руппур", которая будет построена с участием России, сообщила компания.

Во вторник "Силовые машины" подписали соответствующий договор с АО "Дирекция единого заказа оборудования для АЭС" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Как следует из информации на сайте закупок "Росатома", общая стоимость работ — 38,25 миллиарда рублей.

По условиям договора "Силовые машины" спроектируют, изготовят и осуществят поставку двух комплектов паровых турбин мощностью по 1200 МВт, конденсаторов и отдельного вспомогательного оборудования для систем турбоустановки, а также двух комплектов турбогенераторов с оборудованием вспомогательных систем, системой возбуждения и возбудителем.

Также "Силовые машины" поставят теплообменное и насосное оборудование, трубопроводы обвязки и необходимую арматуру. Кроме того, энергомашиностроительная компания осуществит шеф-надзор за монтажными и пуско-наладочными работами на площадке АЭС по всему поставленному оборудованию.

Завершение поставок оборудования для блока №1 "АЭС Руппур" запланировано на 2020 год, для блока №2 – на 2021 год. Пуск первого блока АЭС "Руппур" "Росатом" планирует в 2022 году, блока №2 – в 2023 году.

Быстроходные паровые турбины и турбогенераторы мощностью 1200 МВт для АЭС — разработки "Силовых машин", ориентированные на разработанные в России атомные энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной надежностью и безопасностью. Аналогичное оборудование "Силовые машины" ранее изготовили и поставили для Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2, а также для первого энергоблока Белорусской АЭС.