В "Росатоме" собрали корпус реактора для нового атомного ледокола "Сибирь"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в "Атомэнергомаш" — машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом") завершил один из важных этапов проекта строительства первого российского универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь" — на предприятии собран корпус первого ядерного реактора для этого атомохода, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

Сейчас корпус первого реактора готовят к гидравлическим испытаниям, отмечается в сообщении.

Строительство атомного ледокола "Сибирь" идет на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Там же сооружаются головной атомоход проекта 22220 "Арктика" и второй серийный атомный ледокол этого проекта "Урал".

В состав реакторных установок (РУ) нового типа "РИТМ-200", которые будут работать на атомных ледоколах проекта 22220, входят по два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Срок службы этих реакторных установок составляет 40 лет. В 2016 году "ЗиО-Подольск" изготовил оборудование РУ "РИТМ-200" для атомного ледокола "Арктика".

Атомные ледоколы проекта 22220 необходимы для обеспечения лидерства России в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Технический проект атомохода разработан ЦКБ "Айсберг" в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Атомный ледокол "Арктика" планируется сдать в первой половине 2019 года, "Сибирь" и "Урал" — в ноябре 2020 и 2021 годов соответственно.