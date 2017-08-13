Каир продолжает проверку контрактов на строительство АЭС эд-Дабаа

КАИР, 13 авг — РИА Новости. Египет продолжает законодательную проверку контрактов из комплексного пакета на строительство при участии России атомной электростанции эд-Дабаа, об этом в воскресенье завил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.

Заявление главы египетского ведомства прозвучало на встрече с главой государства Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Что касается проекта по строительству атомной электростанции эд-Дабаа, то здесь Мухаммед Шакер рассказал о том, что уже были парафированы контракты, касающиеся строительства станции и ее запуска, указав о том, что Госсовет сейчас продолжает законодательную проверку контрактов", — приводятся слова Шакера в сообщении канцелярии президента АРЕ.

Ранее сообщалось, что первые два документа — о строительстве и поставке ядерного топлива для АЭС — сверку уже прошли. В настоящее время Госсовет завершает работу над документами, касающимися обращения с отработавшим топливом, а также ввода в эксплуатацию и обслуживания станции.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.