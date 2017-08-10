В Росатоме будут испытывать электрооборудование для энергетики России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технический физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) и "Федеральный испытательный центр" (входит в состав ПАО "Россети") подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе по испытаниям нового электрооборудования и материалов в интересах российского энергетического комплекса.

Соглашение было подписано в среду в подмосковной Истре, где расположен Высоковольтный научно-исследовательский центр (филиал Всероссийского электротехнического института, входящего в состав РФЯЦ-ВНИИТФ).

Документ предусматривает организацию совместной научно-технической деятельности в области разработки, внедрения и апробации новейших технологий и наукоемкой электротехнической продукции для объектов топливно-энергетического комплекса, развитие федеральной системы испытательных центров в интересах повышения надежности производимого в стране оборудования и создания условий для импортозамещения, отмечается в сообщении РФЯЦ-ВНИИТФ.

Стороны также намерены сотрудничать по направлениям проведения испытаний электрооборудования, разработки методов и методик проведения испытаний, выполнения совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в электроэнергетической сфере, стандартизации оборудования, материалов, систем и технологий, поддержки и развития кадрового потенциала, развития экспорта электротехнической продукции.