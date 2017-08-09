Тяньваньской АЭС в Китае разрешили загрузить топливо в реактор блока №3

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Национальная администрация по ядерной безопасности Китая в среду выдала разрешение на загрузку ядерного топлива в реактор построенного с участием России энергоблока №3 Тяньваньской АЭС, сообщила пресс-служба генерального подрядчика строительства блока группы компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

"В ближайшее время начнется этап физического пуска – в реактор будет загружена первая тепловыделяющая сборка", — сообщил директор по проектам в Китае управляющей компании группы ASE АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Алексей Банник, слова которого цитируются в сообщении. Всего в реактор предстоит загрузить 163 топливные сборки.

"После завершения загрузки топлива и выполнения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий последует выход на минимально контролируемый уровень (МКУ) и далее — энергетический пуск, подключение энергоблока №3 Тяньваньской АЭС к энергосистеме Китая", — добавил Банник.

Ранее в июне на форуме "Атомэкспо-2017" глава группы компаний ASE Валерий Лимаренко сообщил в интервью РИА Новости, что пуск реактора блока №3 намечен на октябрь.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство энергоблоков №1 и 2 мощностью по 1000 МВт каждый, завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.