Росатом в сентябре начнет строительство блока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фактическое начало строительства с участием России первой в Бангладеш АЭС "Руппур" (заливка "первого бетона" в основание энергоблока №1 атомной станции) запланировано на сентябрь нынешнего года, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Площадка первой в стране АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется пустить в 2022 году, энергоблок №2 — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов, который будет использован бангладешской стороной в 2017–2024 годах.