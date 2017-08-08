Росатом и китайский инвестфонд подписали меморандум о партнерстве

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Управляющая компания "Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития" (УК ИФРР) и компания "Русатом Оверсиз" (дочерняя компания Росатома) подписали во вторник в Москве меморандум о взаимопонимании, предполагающий финансовую поддержку различных совместных работ в атомной области, сообщил департамент коммуникаций Росатома.

В частности, подразумевается партнерство в рамках сооружения АЭС российского дизайна в третьих странах, добыча и переработка минерального сырья для атомной промышленности в России и другие инновационные разработки.

Также стороны договорились разработать четкий и прозрачный механизм использования инвестируемых средств.

Ранее сообщалось, что Росатом рассматривает возможность привлечения китайских инвестиций в свои проекты.