Росатом и китайский инвестфонд подписали меморандум о партнерстве

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Управляющая компания "Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития" (УК ИФРР) и компания "Русатом Оверсиз" (дочерняя компания Росатома) подписали во вторник в Москве меморандум о взаимопонимании, предполагающий финансовую поддержку различных совместных работ в атомной области, сообщил департамент коммуникаций Росатома.
Также стороны договорились разработать четкий и прозрачный механизм использования инвестируемых средств.
Ранее сообщалось, что Росатом рассматривает возможность привлечения китайских инвестиций в свои проекты.