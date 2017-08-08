Атомная отрасль России отмечает 115 лет со дня рождения академика Бочвара

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российская атомная отрасль отмечает во вторник 115-летие со дня рождения одного из своих основоположников, легендарного ученого академика Андрея Бочвара.

Андрей Анатольевич Бочвар родился 8 августа 1902 года. Закончил в 1923 году химический факультет МВТУ. В 1935 году Бочвар успешно защитил докторскую диссертацию, причем это была первая в стране металловедческая докторская работа.

Этапной вехой стал для Бочвара советский атомный проект. Научный руководитель проекта Игорь Курчатов пригласил Бочвара как лучшего металловеда страны, чтобы возглавить новое направление в науке — материаловедение ядерных материалов. Получить надежные данные о свойствах урана и плутония было крайне важно с точки зрения организации промышленного производства этих материалов.

В 1946 году Бочвар направляется в Институт специальных материалов НКВД СССР (ныне — носящий его имя Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), где стал научным руководителем проблемы металлургии плутония. Вскоре он возглавил отдел, а с 1952 года стал директором института.

При непосредственном участии и под научным руководством Бочвара проводились не только научные исследования, но и создавались уникальные технологии, благодаря чему СССР в короткие сроки смог получить ядерное оружие, покончив тем самым с монополией США в этой области.

В 1948 году Бочвар был направлен в командировку на Южный Урал на первое промышленное предприятие по производству оружейного плутония — комбинат № 817 (ныне "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), где занимал должность начальника отдела и научного руководителя завода "В" по получению металлического плутония. Проводил подготовку к получению сплава оружейного плутония, из которого были сделан первый отечественный ядерный заряд.

Большой вклад внес Бочвар в решение одной из сложнейших проблем атомной техники — проблемы живучести тепловыделяющих элементов (твэлов) промышленных уран-графитовых реакторов — наработчиков плутония. Под его руководством началась разработка конструкций, материалов и технологий производства твэлов для транспортных и энергетических реакторов.

За время своего более чем 30-летнего руководства институтом, превратившимся за эти годы в мощную научно-исследовательскую организацию, академик Бочвар создал одну из лучших в стране научных школ, из которой вышло множество первоклассных организаторов науки и производства.

Андрей Бочвар — дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и четырех Сталинских и Государственных премий, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, создатель отечественной школы радиационного материаловедения. Он был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями.