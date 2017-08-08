Атомная отрасль России отмечает 115 лет со дня рождения академика Бочвара

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российская атомная отрасль отмечает во вторник 115-летие со дня рождения одного из своих основоположников, легендарного ученого академика Андрея Бочвара.
Этапной вехой стал для Бочвара советский атомный проект. Научный руководитель проекта Игорь Курчатов пригласил Бочвара как лучшего металловеда страны, чтобы возглавить новое направление в науке — материаловедение ядерных материалов. Получить надежные данные о свойствах урана и плутония было крайне важно с точки зрения организации промышленного производства этих материалов.
В 1946 году Бочвар направляется в Институт специальных материалов НКВД СССР (ныне — носящий его имя Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), где стал научным руководителем проблемы металлургии плутония. Вскоре он возглавил отдел, а с 1952 года стал директором института.
При непосредственном участии и под научным руководством Бочвара проводились не только научные исследования, но и создавались уникальные технологии, благодаря чему СССР в короткие сроки смог получить ядерное оружие, покончив тем самым с монополией США в этой области.
Большой вклад внес Бочвар в решение одной из сложнейших проблем атомной техники — проблемы живучести тепловыделяющих элементов (твэлов) промышленных уран-графитовых реакторов — наработчиков плутония. Под его руководством началась разработка конструкций, материалов и технологий производства твэлов для транспортных и энергетических реакторов.
За время своего более чем 30-летнего руководства институтом, превратившимся за эти годы в мощную научно-исследовательскую организацию, академик Бочвар создал одну из лучших в стране научных школ, из которой вышло множество первоклассных организаторов науки и производства.
Андрей Бочвар — дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и четырех Сталинских и Государственных премий, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, создатель отечественной школы радиационного материаловедения. Он был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями.