Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети на ремонт

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщает оператор украинских АЭС компания "Энергоатом" на своем сайте.

"5 августа 2017 года в 05.00 (время совпадает с мск) энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта, который продлится до 24 сентября", — говорится в сообщении.

По данным компании, в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 3 306 МВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Сообщается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 тысяч МВт, на станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион киловатт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.