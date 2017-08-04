Посол Индонезии: будем расширять партнерство с Россией по мирному атому

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индонезия планирует расширять сотрудничество с Россией в области мирного атома, первым этапом на этом пути может стать строительство на индонезийской территории с участием РФ ядерного реактора малой мощности, сообщил в интервью РИА Новости посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

В 2016 году предприятие госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) подготовило ряд документов, необходимых для принятия решения об участии Росатома в возможном тендере на строительство в Индонезии экспериментального многофункционального высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора (ВТГР) малой мощности. Этот реактор должен стать основой для развития атомной отрасли Индонезии.

"Наша организация по атомной энергии и российская госкорпорация Росатом в последнее время сотрудничают довольно плотно. Да, вопрос о расширении взаимодействия (с Россией – ред.) в данной сфере действительно присутствует в нашей повестке дня, несмотря на большое число противников", — сказал Суприяди.

"Я думаю, мы начнем с какого-нибудь небольшого реактора. Сейчас наше сотрудничество с Росатомом как раз развивается по этому направлению", — отметил он.

Весной 2015 года российско-индонезийский консорциум RENUKO стал победителем тендера на предпроектную фазу по сооружению экспериментального многофункционального ВТГР малой мощности. В том же году в Росатоме был разработан концептуальный проект реакторной установки. Ранее сообщалось, что в 2017 году ожидается решение Индонезии о проведении тендера на заключение EPC-контракта (комплексный контракт на инжиниринговые, проектные и строительные работы) по сооружению этого реактора.

Росатом и Агентство по атомной энергии Индонезии (BATAN) в июне 2015 года в Москве подписали меморандум о сотрудничестве в области перспектив развития атомной энергии в Индонезии.

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