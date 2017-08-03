Росатом назван лидером по качеству выполнения госпрограмм России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Росатом стал лидером среди российских госкорпораций по эффективности выполнения государственных программ, следует из сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм по итогам 2016 года, опубликованного в четверг на сайте правительства РФ.

Государственные программы направлены на достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности РФ.

Высокую степень эффективности, по оценке правительства, имеют шесть госпрограмм: "Внешнеполитическая деятельность" (ответственный исполнитель — МИД РФ), "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (МВД РФ), "Развитие физической культуры и спорта" (Минспорт), "Юстиция" (Минюст), "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Росатом) и "Управление федеральным имуществом" (Минэкономразвития).

Росатом занял первое место по оценке эффективности деятельности ответственного исполнителя (лидерство с атомной госкорпорацией разделило Минэкономразвития, отвечающее за госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика").

Также Росатом получил наивысшую оценку достижения плановых показателей среди всех госпрограмм (на втором месте — госпрограмма "Энергоэффективность и развитие энергетики", ответственный исполнитель — Минэнерго, на третьем месте — госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2030 годы (за нее отвечает Минпромторг). "Фактические значения большого числа показателей указанных государственных программ в 2016 году превысили плановые", — отмечается в докладе.

Кроме того, Росатом вошел в число ответственных исполнителей госпрограмм, степень реализации которых в 2016 году признана правительством выше среднего уровня.

Также Росатом вошел в тройку ответственных исполнителей по качеству кассового исполнения расходов федерального бюджета (по этому показателю практически одинаковые наивысшие показатели имеют, помимо программы по атомэнергопрому, программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2020 годы" (Минпромторг) и "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы (Минобрнауки).

Отмечается, что степень эффективности реализации другой госкорпорацией "Роскосмос" госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" признана низкой. Кабинет министров оценил как "ниже среднего" уровень достижения плановых значений по этой программе. Кроме того, Роскосмосу дана низкая оценка по части кассового исполнения расходов федерального бюджета на эту госпрограмму.