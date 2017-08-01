Росатом объявил тендер на ловушки расплава ядерного топлива для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" организовала конкурс на изготовление одной из систем защиты — так называемых устройств локализации расплава активной зоны (ловушки расплава) для энергоблоков №№1 и 2 АЭС "Аккую" в Турции, которые будут построены с участием России, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.

Заказчиком изготовления ловушек расплава для АЭС "Аккую" стала проектная компания "Аккую Нуклеар". Организатором закупки стало предприятие Росатома АО "Атомкомплект". Согласно закупочной документации, ловушка расплава для энергоблока №1 АЭС "Аккую" должна быть поставлена осенью 2018 года, для энергоблока №2 — летом 2019 года. Стоимость работ — 868,9 миллиона рублей с НДС (эквивалент 15,4 миллиона долларов).

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск реактора энергоблока №1 АЭС "Аккую" в 2023 году. Примерными сроками ввода энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию считается май 2024 года, датой ввода пускового комплекса энергоблока №2 в промышленную эксплуатацию — май 2025 года.