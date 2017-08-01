Росатом подписал контракты по проекту III очереди АЭС "Куданкулам" в Индии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. РФ и Индия подписали контракты на проектирование третьей очереди (блоки 5 и 6) АЭС "Куданкулам" в Индии и поставки основного оборудования для нее, сообщил генподрядчик строительства группа компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

"31 июля 2017 года состоялось подписание контрактов между АО "Атомстройэкспорт" и Индийской корпорацией по атомной энергии (ИКАЭЛ) на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для III-й очереди АЭС "Куданкулам", — говорится в сообщении.

"Проект сооружения 5-го и 6-го блоков АЭС "Куданкулам" переходит в фазу практической реализации. Начинается проектирование и развертывание процедур закупок основного оборудования российского производства для комплектации III-й очереди индийской станции", – сообщил вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Андрей Лебедев, слова которого цитируются в сообщении.

Первого июня этого года в ходе XVIII Ежегодного российско-индийского саммита, проходившего в Санкт–Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума, группа ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали генеральное рамочное соглашение по сооружению третьей очереди АЭС "Куданкулам" в штате Тамил Наду (Индия). Также был подписан межправительственный кредитный протокол, в соответствии с которым Россия выделила кредитные денежные средства на поставки оборудования и документации для сооружения третьей очереди станции.

Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС "Куданкулам". Как отмечается в сообщении группы ASE, 13 июля этого года получено одобрение трех ключевых контрактов от Росатома, министерства экономического развития и министерства финансов РФ, а 19 июля 2017 совет директоров ИКАЭЛ одобрил подписание этих контрактов.