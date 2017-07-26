Росатом получил из-за рубежа заявки на компактные реакторы для медицины

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" получила от ряда своих иностранных партнеров заявки на создание за рубежом комплексов по наработке медицинских радиоактивных изотопов на основе компактных, так называемых растворных ядерных реакторов, разработанных в России, сообщил генеральный директор компании Росатома "Русатом Хэлскеа" (интегратор предложений Росатома по ядерной медицине и радиационным технологиям) Денис Чередниченко.

Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.

Для распространения методов диагностики на основе молибдена-99 необходимо решать сложные вопросы логистики, так как период полураспада этого радиоактивного изотопа всего 66 часов. Поэтому желательно иметь реакторы-наработчики молибдена-99 рядом с клиниками.

Сейчас основные объемы молибдена нарабатываются в исследовательских реакторах. Таких реакторов в мире немного, и для их замещения по мере окончательной остановки необходимо строить новые реакторы.

Росатом ранее начал проект по производству компактных растворных ядерных реакторов "Аргус-М" для наработки молибдена-99. Ожидается, что в случае успеха проекта Росатом сможет занять лидирующие позиции в мире в этом направлении. В Росатоме для реализации проекта сегодня создана кооперация из отраслевых предприятий.

Заявки из-за рубежа



В Российском федеральном ядерном центре – ВНИИ экспериментальной физики (предприятие Росатома, Саров, Нижегородская область), состоялась проектная сессия по взаимодействию в рамках реализации проекта "Аргус-М", предполагающего сооружение комплекса по извлечению изотопов медицинского назначения на базе такого реактора на одной из промышленных площадок центра, сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

"Наш способ позволяет с меньшими затратами и наиболее безопасным способом нарабатывать не только молибден-99, но и целый ряд других фармпрепаратов и распространять эту методологию за рубежом. Ряд стран проявляет к нашему проекту очень большой интерес – есть заявки на создание совместных предприятий для размещения комплекса на своих площадках", — сказал в ходе сессии Чередниченко, слова которого цитируются в сообщении.

"На основе опыта по строительству и эксплуатации комплекса в РФЯЦ-ВНИИЭФ подобные объекты будут тиражированы и реализованы "под ключ" для российских и зарубежных заказчиков. Заинтересованность есть, потому что установка имеет небольшой срок окупаемости", — в свою очередь отметил главный инженер проекта Юрий Шловиков из проектного института Росатома ГСПИ.

Безопасность проекта



В ходе сессии было подчеркнуто, что проект отвечает всем требованиям безопасности. Необходимые подтверждающие расчеты выполнили специалисты Института безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Проектная документация прошла необходимую государственную экспертизу в Росатоме и получила положительное заключение. Она соответствует всем необходимым нормам и правилам в области промышленной, ядерной и радиационной безопасности. В проекте предусмотрены все необходимые мероприятия по обеспечению санитарного благополучия персонала и населения близлежащих населенных пунктов. Отработавшее ядерное топливо будет вывозиться на переработку на предприятие Росатома "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область).

"Аргус-М" обладает так называемой естественной безопасностью — он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации. Поэтому санитарно-защитная зона подобного реактора составляет 50 метров, и его можно размещать в непосредственной близости от жилой застройки.

Ранее в июле в Сарове прошли общественные слушания по размещению комплекса на основе "Аргуса-М".

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков в июне на форуме "Атомэкспо-2017" в Москве сообщил РИА Новости, что ввод реакторной установки в эксплуатацию намечен на 2018 год.