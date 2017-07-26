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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом получил из-за рубежа заявки на компактные реакторы для медицины

19:2026.07.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в МосквеСтенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" получила от ряда своих иностранных партнеров заявки на создание за рубежом комплексов по наработке медицинских радиоактивных изотопов на основе компактных, так называемых растворных ядерных реакторов, разработанных в России, сообщил генеральный директор компании Росатома "Русатом Хэлскеа" (интегратор предложений Росатома по ядерной медицине и радиационным технологиям) Денис Чередниченко.

Ленинградская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.

Для распространения методов диагностики на основе молибдена-99 необходимо решать сложные вопросы логистики, так как период полураспада этого радиоактивного изотопа всего 66 часов. Поэтому желательно иметь реакторы-наработчики молибдена-99 рядом с клиниками.

Сейчас основные объемы молибдена нарабатываются в исследовательских реакторах. Таких реакторов в мире немного, и для их замещения по мере окончательной остановки необходимо строить новые реакторы.

Росатом ранее начал проект по производству компактных растворных ядерных реакторов "Аргус-М" для наработки молибдена-99. Ожидается, что в случае успеха проекта Росатом сможет занять лидирующие позиции в мире в этом направлении. В Росатоме для реализации проекта сегодня создана кооперация из отраслевых предприятий.

Заявки из-за рубежа

В Российском федеральном ядерном центре – ВНИИ экспериментальной физики (предприятие Росатома, Саров, Нижегородская область), состоялась проектная сессия по взаимодействию в рамках реализации проекта "Аргус-М", предполагающего сооружение комплекса по извлечению изотопов медицинского назначения на базе такого реактора на одной из промышленных площадок центра, сообщила пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Посетитель у стенда корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Наш способ позволяет с меньшими затратами и наиболее безопасным способом нарабатывать не только молибден-99, но и целый ряд других фармпрепаратов и распространять эту методологию за рубежом. Ряд стран проявляет к нашему проекту очень большой интерес – есть заявки на создание совместных предприятий для размещения комплекса на своих площадках", — сказал в ходе сессии Чередниченко, слова которого цитируются в сообщении.

"На основе опыта по строительству и эксплуатации комплекса в РФЯЦ-ВНИИЭФ подобные объекты будут тиражированы и реализованы "под ключ" для российских и зарубежных заказчиков. Заинтересованность есть, потому что установка имеет небольшой срок окупаемости", — в свою очередь отметил главный инженер проекта Юрий Шловиков из проектного института Росатома ГСПИ.

Безопасность проекта

В ходе сессии было подчеркнуто, что проект отвечает всем требованиям безопасности. Необходимые подтверждающие расчеты выполнили специалисты Института безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Проектная документация прошла необходимую государственную экспертизу в Росатоме и получила положительное заключение. Она соответствует всем необходимым нормам и правилам в области промышленной, ядерной и радиационной безопасности. В проекте предусмотрены все необходимые мероприятия по обеспечению санитарного благополучия персонала и населения близлежащих населенных пунктов. Отработавшее ядерное топливо будет вывозиться на переработку на предприятие Росатома "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область).

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Аргус-М" обладает так называемой естественной безопасностью — он "глушит" сам себя в случае возникновения аварийной ситуации. Поэтому санитарно-защитная зона подобного реактора составляет 50 метров, и его можно размещать в непосредственной близости от жилой застройки.

Ранее в июле в Сарове прошли общественные слушания по размещению комплекса на основе "Аргуса-М".

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков в июне на форуме "Атомэкспо-2017" в Москве сообщил РИА Новости, что ввод реакторной установки в эксплуатацию намечен на 2018 год.

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