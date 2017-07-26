Росатом обеспечит радиационную безопасность "закрытого" озера Карачай

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область) выполнит комплекс работ по поддержанию в безопасном состоянии ранее "закрытого" озера Карачай на Урале, в котором за долгие годы было накоплено колоссальное количество радиоактивных отходов, сообщается на официальном портале федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года".

Озеро Карачай расположено рядом с ПО "Маяк". В свое время в Карачай сливались жидкие радиоактивные отходы промышленного производства на "Маяке" оружейного плутония. В результате активность радиоактивных веществ (в основном цезия-137 и стронция-90), накопленных в озере, по подсчетам специалистов, почти в 2,5 раза превысила активность радионуклидов, выброшенных в окружающую среду после аварии на Чернобыльской АЭС. Само озеро стало основным и наиболее сложным объектом "ядерного наследия" в России.

Работы по консервации Карачая начались в конце 1960-х — начале 1970-х годов. К середине 1980-х годов была отработана уникальная технология засыпки водоема скальным грунтом с применением полых бетонных блоков. Последний этап работ по засыпке Карачая проводился в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" (ФЦП ЯРБ-1). Церемония окончательной засыпки Карачая состоялась 26 ноября 2015 года.

Как сообщалось, после закрытия акватории Карачая специалисты зафиксировали отчетливое снижение выпадения радионуклидов на поверхность, а уровень подземных вод водоема находится на регламентных отметках и не вызывает опасений. Это привело к дальнейшему улучшению радиационной обстановки в районе предприятия и близлежащих населенных пунктов. Однако мониторинг состояния Карачая необходимо проводить еще несколько десятилетий.

Для обеспечения поддержания в безопасном состоянии Карачая был объявлен открытый конкурс, победителем которого стал "Маяк". В период с 2017 по 2019 годы предприятием будет выполнен комплекс работ, в том числе гидрогеологический мониторинг подземных вод, геодезический и радиационный мониторинг массива отсыпки акватории Карачая, мониторинг загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха в районе водоема, радиационный мониторинг прилегающей территории вокруг бывшей акватории Карачая. Также будет разработана программа проведения комплексного инженерного радиационного обследования территории, прилегающей к Карачаю.

ПО "Маяк" — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. "Маяк" был создан для наработки оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива атомных реакторов, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.