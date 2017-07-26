СМИ: Госсовет Египта завершает проверку контракта с Россией по АЭС

КАИР, 26 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Государственный совет (Высший административный суд) Египта в течение нескольких дней завершит законодательную проверку последних двух контрактов из комплексного пакета на строительство при участии России атомной электростанции эд-Дабаа, после чего контракт будет готов к окончательному подписанию, пишет в среду египетская газета "Ад-Дустур" со ссылкой на источники в министерстве электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта.

Сообщается, что первые два документа — о строительстве и поставке ядерного топлива для АЭС — сверку уже прошли. В настоящее время Госсовет завершает работу над документами, касающимися обращения с отработавшим топливом, а также ввода в эксплуатацию и обслуживания станции.

В начале июля официальный представитель министерства электроэнергетики Египта сообщил РИА Новости, что подготовка сторонами всех четырех контрактов на строительство при участии российской госкорпорации "Росатом" первой в Египте атомной электростанции завершена, первые два контракта прошли проверку в Госсовете, оставшиеся два находятся в Госсовете в работе. Контракты оговаривают строительство АЭС, ввод в работу и последующую эксплуатацию, подготовку кадров, поставку свежего ядерного топлива и обращение с отработавшим топливом.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. Объем кредита составит 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.