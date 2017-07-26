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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом обеспечит безопасность хранилищ отходов добычи урана в Киргизии

08:0826.07.2017
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВ цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива. Архивное фотоВ цехе хранения и погрузки контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует до конца 2018 года выполнить работы, необходимые для перевода в безопасное состояние трех хранилищ отходов, оставшихся от эксплуатации в советские времена ураново-угольных месторождений в Киргизии, следует из материалов на сайте госзакупок.

Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Росатом" готов помочь развивать возобновляемую энергетику Киргизии
Речь идет о хранилищах отходов добычи урана (так называемых хвостохранилищах). Росатом организовал конкурс на выполнение работ по теме "Вывод из эксплуатации (ликвидация) хвостохранилища Туюк-Суу, консервация хвостохранилища Дальнее и рекультивация хвостохранилища Каджи-Сай в обеспечение реализации межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Национальным заказчиком программы от Киргизии является МЧС страны.

Цели работы — инженерная подготовка к выводу из эксплуатации хвостохранилищ, расположенных в районе поселка Мин-Куш, а также снижение техногенной и радиационной нагрузки на население, проживающее в поселке Каджи-Сай.

Существующая проблема

К числу урановых месторождений, эксплуатировавшихся на территории Киргизии, относится высокогорное Тура-Кавакское ураново-угольное месторождение. На базе этого месторождения в 1953–1968 годах в поселке Мин-Куш действовал урановый рудник Кавак. В результате деятельности этого рудника в районе Мин-Куша остались четыре хвостохранилища, в том числе Туюк-Суу и Дальнее, в которых были размещены радиоактивные отходы (РАО), оставшиеся от добычи урана.

Бишкек, Кыргызстан. Архивное фото
© Flickr / zsoolt
Россия поможет Киргизии в рекультивации радиоактивных отходов
Наиболее сложная ситуация сложилась в районе хвостохранилища Туюк-Суу, где сосредоточено 450 тысяч "кубов" РАО. Там существует угроза схода оползня с образованием подпрудного озера, которое по мере заполнения будет угрожать устойчивости хвостохранилища и приведет к его размыву и выносу радиоактивных материалов в реку Кекемерен.

Хвостохранилище Каджи-Сай на ураново-угольном месторождении Джильское эксплуатировалось в период с 1952 по 1966 годы. Объем накопленных материалов составил около 150 тысяч кубометров. В 1960-х годах поверхность объекта была закрыта слоем инертного грунта, который постепенно размывается поверхностными водами.

Предстоящие работы

Согласно техническому заданию, до конца 2018 года, в частности, предстоит укрепить борта хвостохранилища Туюк-Суу, реконструировать плотину, в том числе устроить так называемый противофильтрационный экран в хвостохранилище Дальнее.

Результатом работ на объекте Каджи-Сай станет рекультивированная территория, имеющая защитные покрывающие экраны, профилированную поверхность и ограниченная по периметру ограждением.

Ранее необходимая проектная документация была разработана АО "ВНИПИпромтехнологии" (входит в горнорудный дивизион Росатома АО "Атомредметзолото"). В нынешнем году проектно-технические решения утверждены заключениями департамента государственной экспертизы при государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Киргизии.

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