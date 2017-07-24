Производство "противоракового" изотопа иттрия-90 намечено наладить в СНГ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Комиссия государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях на заседании в Астане одобрила концепцию проекта по производству радиоактивного изотопа иттрия-90 и выпуску медицинской продукции на его основе в странах Содружества, будет разработана "дорожная карта" этого проекта, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Иттрий-90 (Y-90) – один из наиболее востребованных в ядерной медицине радиоизотопов. Он используется для изготовления радиофармацевтических препаратов, применяемых в медицине для лечения разных видов рака.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя генерального директора — директора блока международной деятельности Росатома Николая Спасского в рамках всемирной выставки ЭКСПО-2017.

"Комиссия одобрила проект концепции по реализации инициативного предложения по применению технологии генераторного метода получения препарата иттрий-90 и созданию производств медицинской продукции на его основе. Рабочей группе поручено разработать дорожную карту по реализации этого проекта", — говорится в сообщении.

Генераторы радиоактивных изотопов — системы из двух родственных изотопов, в которых из долгоживущего материнского радиоизотопа образуется дочерний с меньшим периодом полураспада. Такие системы широко используются для производства медицинских радиоизотопов. В таких генераторах иттрий-90 получается путем радиоактивного распада материнского изотопа стронция-90.

Генератор радиоизотопов обычно представляет собой помещенную в специальный защитный контейнер колонку, заполненную материалом, на котором фиксирован материнский изотоп. Его можно доставлять к месту назначения без существенных потерь активности и там многократно, по мере надобности, с помощью несложных химических процедур выделять и использовать соответствующий целевой короткоживущий изотоп.