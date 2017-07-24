Работу термоядерной установки КТМ в Казахстане намечено начать в ноябре

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Начало работы экспериментальной термоядерной установки КТМ, созданной с участием российских специалистов в Казахстане, планируется на ноябрь 2017 года, сообщил в понедельник департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

В рамках всемирной выставки ЭКСПО-2017 в Астане 20 июня под председательством заместителя генерального директора, директора блока международной деятельности "Росатома" Николая Спасского состоялось специальное заседание комиссии государств — участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, на котором был одобрен проект актуализированной программы исследований на казахстанском материаловедческом токамаке (тороидальной камере с магнитными катушками). Интерактивный макет токамака КТМ представлен на ЭКСПО-2017.

"Была отмечена позитивная динамика проекта по созданию экспериментального комплекса на базе казахстанского токамака. В июне 2017 года при активном участии госкорпорации "Росатом" состоялся первый этап физического пуска: была проверена работа всех систем токамака на пробных режимах. Начать работу комплекса на штатных режимах планируется в ноябре 2017 года", — говорится в сообщении.

Казахстанский материаловедческий токамак КТМ построен в городе Курчатов. Это первая в мире установка, предназначенная для проведения исследований по термоядерному материаловедению. Результаты, которые будут получены на КТМ, помогут создавать новые материалы для энергетических термоядерных реакторов. Ранее сообщалось, что координировать работу российских атомщиков в рамках подготовки КТМ к физическому пуску будет российский Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".