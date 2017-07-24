Южная Корея подтверждает курс на отказ от атомной и тепловой энергетики

ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый министр промышленности, торговли и природных ресурсов Южной Кореи Пэк Ун Гю пообещал выполнять план правительства президента Мун Чжэ Ина по замене атомных и угольных тепловых электростанций источниками чистой и возобновляемой энергии, передает в понедельник информационное агентство Рёнхап.

"Сейчас самое время принять смену глобальной парадигмы в сторону отказа от ядерной и угольной генерации, расширения возобновляемой энергетики, чтобы выиграть в этой тенденции", — приводит агентство инаугурационные слова министра.

Победивший на выборах в мае этого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул курс на расширение применения солнечной и ветряной энергии взамен атомной и тепловой с использованием каменного угля. В рамках этого курса уже был закрыт один атомный реактор, построенный в конце 70-х годов прошлого столетия, а строительство двух новых АЭС приостановлено.

Вместе с тем, еще одна новая атомная электростанция "Синханыль-2" должна начать работу в 2019 году на последующие 60 лет. Пак Ун Гю заявил, что отказ от ядерной энергетики должен стать не "революцией", а "эволюцией", и если за шесть десятилетий больше не строить АЭС, то их постепенно не станет.