В августе на Урал для переработки доставят топливо атомных подлодок

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Первый эшелон с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) атомных подводных лодок из хранилища в Губе Андреева (Мурманская область) прибудет в августе нынешнего года на предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), где это топливо будет переработано, сообщило корпоративное издание газета "Вестник Маяка".

Первая партия этих отработавших топливных сборок была вывезена 27 июня этого года из Губы Андреева на судне-контейнеровозе "Россита" для дальнейшей переработки. Тем самым начался ключевой этап по очистке Северо-Запада РФ от ОЯТ атомных субмарин и повышению ядерной и радиационной безопасности, а также улучшения экологической обстановки в этом регионе.

"Производство ПО "Маяк" готово к приему в августе первого эшелона с ОЯТ Губы Андреева с целью его переработки и перевода в безопасную форму", — отмечает издание.

В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку на ПО "Маяк". Как отмечает издание, в настоящее время в Губе Андреева хранится 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

"Я думаю, что нам для вывоза ОЯТ из двух хранилищ достаточно будет пяти лет. Для выгрузки топлива из третьего хранилища нам потребуется еще пять лет… На ПО "Маяк" будет доставлено за все время осуществления уникального проекта 50 эшелонов топлива, которое сегодня находится в Губе Андреева", — рассказал начальник отдела координации и реализации международных программ Росатома Анатолий Григорьев, слова которого цитирует "Вестник Маяка".

На "Маяке" к настоящему времени создан уникальный, не имеющий аналогов в мире комплекс, позволяющий перерабатывать отработавшее ядерное топливо любого типа, в том числе ОЯТ атомных подводных лодок, и, в частности, дефектные топливные сборки. После переработки ядерные материалы будут использованы в производстве топлива для нужд атомной энергетики.