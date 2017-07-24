Белоярская АЭС снизила мощность энергоблока БН-600 из-за неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Белоярская АЭС в понедельник снизила мощность энергоблока БН-600 для устранения неисправности, сообщает станция.

"В понедельник, 24 июля 2017 года, в 5.30 местного времени (3.30 мск) мощность энергоблока №3 (БН-600) была снижена с 619 МВт до 402 МВт для устранения неисправности в электрической части одного из трех обслуживающих блок турбогенераторов", — говорится в сообщении.

После отключения от энергосистемы турбогенератора №4 в работе остаются турбогенераторы №5 и №6. Энергоблок продолжает работу на уровне мощности 66% от номинальной — то есть на уровне 402 МВт. Энергоблок № 4 (БН-800) продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком.

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).