Siemens не поставляет турбины для проектов "Росатома", уточнили в компании

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ситуация с газовыми турбинами немецкого концерна Siemens не имеет никакого отношения к проектам "Росатома", — такие турбины не используются на АЭС, заявил РИА Новости представитель "Росатома".
Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.
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