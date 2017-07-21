Siemens не поставляет турбины для проектов "Росатома", уточнили в компании

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ситуация с газовыми турбинами немецкого концерна Siemens не имеет никакого отношения к проектам "Росатома", — такие турбины не используются на АЭС, заявил РИА Новости представитель "Росатома".

"Силовые машины" поставляют для строящихся "Росатомом" АЭС тепловые быстроходные турбины собственного производства. Газовые турбины для тепловых электростанций не являются предметом нашей закупки. Поэтому просто некорректна сама постановка вопроса", — сказал собеседник агентства.

Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

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