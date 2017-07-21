Росатом рассказал о мерах по выполнению нового графика постройки ледоколов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. График строительства универсальных атомных ледоколов проекта 22220 пришлось сдвигать из-за недостаточной компетенции подрядчиков и проблем во взаимодействии между участниками строительства, сейчас предстоит решить эти проблемы и подготовиться к реализации нового графика, заявил журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Балтийский завод по контракту с "Росатомфлотом" должен был сдать головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" до конца этого года. В марте замглавы Минпромторга Василий Осьмаков объявил об изменении графика: теперь "Арктику" планируется сдать в первой половине 2019 года, остальные два ледокола — в ноябре 2020 года и ноябре 2021 года.

В пятницу в Санкт-Петербурге глава Росатома провел серию совещаний по вопросу строительства этих атомоходов, на которых "детальным образом разобрались в существующих проблемах".

"Здесь два важных момента. Первый: удается преодолеть отсутствие компетенций подрядчиков, обеспечить их восстановление. Второе: на мой взгляд, все-таки недостаточно было организовано взаимодействие в линейке "подрядчик-генподрядчик-заказчик". Эту работу нужно улучшать, взаимодействовать регулярно, предугадывать те проблемы, которые могут возникнуть на пути", — сказал гендиректор Росатома.

По данным СМИ, ключевой проблемой в строительстве "Арктики" стали поставки турбин. Изначально их должен был изготовить поставить украинский Харьковский турбинный завод, но этого поставщика пришлось заменить на "Киров-Энергомаш" (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод" в Петербурге). В июне нынешнего года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что на "Киров-Энергомаше" начинаются испытания турбины для "Арктики".

"Наша главная цель — подготовиться к реализации обновленного графика сдачи в эксплуатацию новой линейки универсальных атомных ледоколов. Исходим из поручения президента страны о сдаче головного ледокола в мае 2019 года и, соответственно, осенью 2020 и 2021 годов уже серийных ледоколов", — сказал Лихачев.

"Работа непростая. Судостроители многие компетенции восстанавливают заново. Практически десятилетиями такая работа не велась, поэтому и стендовая база, и компетенции людей требовали дополнительных работ", — отметил он.

Лихачев добавил, что Росатом как заказчик ледоколов готов вводить дополнительные меры контроля над соблюдением графика строительства. По словам главы Росатома, контрольные совещания должны стать регулярными, будет проводиться проверка подрядчиков на каждом промежуточном этапе.

"Мы будем регулярно возвращаться к этой теме. Договорились об очередном визите сюда в 20-х числах сентября", — сказал Лихачев. Он подчеркнул, что теперь крайне важно выполнить новый график и завершить строительство ледоколов в установленные сроки.