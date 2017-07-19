Росатом изучает возможность поставок своих мини-ГЭС в Центральную Азию

АСТАНА, 19 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова поставлять свои мини-ГЭС в страны Центральной Азии, потенциал этого рынка в регионе оценивается в 100-150 установок, сейчас прорабатывается ряд возможных проектов, сообщил журналистам директор по международной деятельности энергомашиностроительного дивизиона Росатома холдинга "Атомэнергомаш" Роман Мурашов.

Проекты по возобновляемой энергетике, в том числе по мини-ГЭС — одно из неядерных направлений работы Росатома, направленных на диверсификацию бизнеса госкорпорации. Основные преимущества мини-ГЭС — низкая себестоимость вырабатываемого электричества, короткое время доставки оборудования, незначительные земляные работы, необходимые для установки, простой и быстрый монтаж. Компактное оборудование имеет все необходимые устройства, которые нужны для работы, управления и контроля мини-ГЭС.

"Мы провели предварительные маркетинговые исследования. Потенциал объема поставок подобного решения в Центральной Азии — это порядка 100-150 площадок", — сказал Мурашов журналистам в рамках недели российских атомных технологий на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

Мурашов отметил, что уже идет проработка возможности реализации Росатомом ряда таких проектов в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии. "Мы стараемся работать на опережение, еще до тендеров, чтобы оценить потенциал (конкретного проекта) и проработать собственное предложение. Мы находимся в поисках ЕРС-подрядчиков (отвечающих за инжиниринговые, проектные и строительные работы — ред.), которые будут готовы использовать наше оборудование, по поиску проектных институтов, которые помогут ЕРС-подрядчику разработать проект реализации контейнерного решения", — сказал Мурашов.

Венгерская компания Ganz EEM (дочернее предприятие "Атомэнергомаша") производит контейнерные мини-ГЭС, а также компоненты стационарных мини-ГЭС. Контейнерная мини-ГЭС представляет собой турбину и комплект вспомогательного оборудования, установленные в контейнере. Контейнерное решение позволяет существенно сократить сроки запуска и в разы снизить стоимость строительных работ.

Мурашов рассказал о финансовых аспектах реализации проектов по производству и поставок мини-ГЭС Ganz EEM. "Базовое предложение, с которым мы идем на рынок — объем поставки оборудования покрывается венгерским "Эксимбанком" на 85%, то есть мы приводим госфинансирование. Будущий владелец либо девелопер проекта должен изыскать оставшиеся 15%", — сказал Мурашов.

"Цена типовая, но все зависит от конкретного проекта — какие-то отдельные узлы и агрегаты могут быть собраны непосредственно на территории заказчика, и это ведет к снижению стоимости (проекта)", — отметил он. Ранее сообщалось, что стоимость проекта по разработке Ganz EEM контейнерной мини-ГЭС составила 738 миллионов форинтов (2,46 миллиона евро).