На третьем реакторе АЭС "Фукусима-1" под водой начал работу робот-рыба

ТОКИО, 19 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Робот-рыба начал исследование на глубине 6 метров под водой в защитной оболочке третьего реактора аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил оператор станции компания ТЕРСО.

Робот, имеющий обтекаемую форму и напоминающий рыбу-луну, должен будет в среду и пятницу провести исследования расплавившегося и скопившегося на дне защитной оболочки реактора ядерного топлива. Сложность задачи состоит в том, что в отличие от первого и второго реакторов, где уровень воды составляет 1,9 и 0,3 метра, в третьем реакторе роботу придется работать на глубине 6,4 метра. Это первая попытка исследования дна защитной оболочки при помощи робота.

Его длина составляет всего 30 сантиметров, а диаметр – 13 сантиметров. Он оснащен камерой и лампами LED, так как ему придется двигаться в полной темноте. Началу исследований предшествовал подготовительный этап, во время которого робота "тренировали" работать в среде, где много обломков конструкций. Особое внимание было уделено проводу дистанционного управления. Он сделан так, что не должен запутаться в обломках, скопившихся на дне.

До сих пор исследования с помощью роботов проводились на первом и втором реакторе, однако сами эти попытки сопровождались множественными поломками роботов, а добытые ими сведения не внесли большой ясности в то, в каких количествах и как именно располагается на дне расплавившееся в 2011 году топливо. Возможной причиной поломок считают высокий уровень радиации в реакторах.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Из населенных пунктов было эвакуировано более 140 тысяч человек. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет 40 лет.