Российские ученые испытают аппаратуру для реактора ИТЭР на "Глобус-М2"

НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Окончание в 2018 году модернизации установки уникального исследовательского комплекса "Глобус-М" в Санкт-Петербурге позволит частично воспроизвести условия экспериментального международного термоядерного реактора ИТЭР, запуск которого запланирован на 2025 год, сообщается в совместном пресс-релизе Физико-технического института (ФТИ) РАН и Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН.

Поясняется, что возможность испытать разрабатываемую в ФТИ аппаратуру для ИТЭР появится после увеличения в 2-2,5 раза на исследовательском комплексе "Глобус-М" магнитного поля, а также протекающего через плазму тока.

"В результате модернизации токамака "Глобус-М" существенно возрастут температура и плотность плазмы, а, следовательно, увеличится и радиационная нагрузка на внутреннюю поверхность разрядной камеры. Таким образом, появляется возможность воспроизводить условия, близкие к тем, что будут в пристеночной области реактора ИТЭР, запуск первой плазмы в котором планируется в 2025 году", — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника ФТИ имени А.Ф. Иоффе Василия Гусева.

Он отметил, что ФТИ отвечает за разработку трех диагностических систем для ИТЭР. Аппаратуру можно будет испытывать на токамаке "Глобус-М2" уже сейчас. Например, здесь будут проводиться испытания системы диагностики плазмы по рассеянию лазерного излучения.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В основе создаваемого реактора лежит использование термоядерной системы токамак — установки для магнитного удержания плазмы, имеющей вид кольца. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.