Росатом представил на ЭКСПО-2017 технологии атомной энергетики будущего

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017

АСТАНА, 18 июл — РИА Новости. Неделя российских атомных технологий началась во вторник в российском павильоне на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане; госкорпорация "Росатом" в рамках тематической экспозиции "Атомная энергия — движущая сила будущего" представила современные российские разработки для развития "мирного атома".

Посетители экспозиции могут узнать, как атомные технологии улучшают качество жизни за счет использования в медицине и сельском хозяйстве, ознакомиться с применением атомных разработок в промышленности, освоении космоса, суперкомпьютерах и многих других областях.

В павильоне представлен объемный макет первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Такая станция может использоваться в районах, расположенных далеко от основной энергосистемы региона, и может обеспечивать энергоснабжение населенного пункта или промышленного предприятия. Макет демонстрирует различные этапы эксплуатации ПАТЭС.

Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительство плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Планируется, что в 2019 году ПАТЭС на основе этого энергоблока начнет работу в порту Певек на Чукотке.

Кроме того, Росатом представил проект самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер", который в будущем обеспечит круглогодичную навигацию в Арктике и тем самым усилит присутствие России в этом районе мира.

Посетители экспозиции могут совершить виртуальную экскурсию по новым российским атомным энергоблокам, отвечающим самым современным требованиям эффективности, надежности и безопасности.