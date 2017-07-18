Росатом представил на ЭКСПО-2017 технологии атомной энергетики будущего

АСТАНА, 18 июл — РИА Новости. Неделя российских атомных технологий началась во вторник в российском павильоне на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане; госкорпорация "Росатом" в рамках тематической экспозиции "Атомная энергия — движущая сила будущего" представила современные российские разработки для развития "мирного атома".
В павильоне представлен объемный макет первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Такая станция может использоваться в районах, расположенных далеко от основной энергосистемы региона, и может обеспечивать энергоснабжение населенного пункта или промышленного предприятия. Макет демонстрирует различные этапы эксплуатации ПАТЭС.
Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге идет строительство плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Планируется, что в 2019 году ПАТЭС на основе этого энергоблока начнет работу в порту Певек на Чукотке.
Кроме того, Росатом представил проект самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер", который в будущем обеспечит круглогодичную навигацию в Арктике и тем самым усилит присутствие России в этом районе мира.
Посетители экспозиции могут совершить виртуальную экскурсию по новым российским атомным энергоблокам, отвечающим самым современным требованиям эффективности, надежности и безопасности.