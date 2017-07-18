Росатом назвал достижимыми "зеленые" цели мировой атомной энергетики

АСТАНА, 18 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" считает реалистичной возможность достичь разными странами к 2050 году совокупной мощности мировых АЭС до 1000 ГВт, чтобы обеспечить необходимое сокращение выбросов парниковых газов, заявил первый заместитель генерального директора — директор по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

Выступая во вторник в Астане на панельной сессии "Безуглеродная энергия — энергия будущего" в рамках недели российских атомных технологий на международной выставке ЭКСПО-2017, Комаров отметил, что атомная энергетика является одним из ключевых компонентов "зеленой" энергетики.

По расчетам специалистов, для того, чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире с нынешних 390 гигаватт до 930 гигаватт к 2050 году. Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта.

"В рамках той работы, которую мы ведем со всем атомным сообществом мира, мы сформулировали цели и говорим, что абсолютно реальным является до 2050 года достичь тысячи гигаватт атомных электростанций", — сказал Комаров.

Замглавы Росатома подчеркнул, что при этом важно правильно определить долю того или иного источника энергии, в том числе атомной, в общем энергобалансе конкретной страны.