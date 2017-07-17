Российское топливо пройдет испытания на блоке №4 АЭС "Рингхальс" в Швеции

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Программа опытной эксплуатации российского ядерного топлива на построенных по западным проектам реакторах АЭС "Рингхальс" в Швеции будет расширена — с 2019 года это топливо будут применять на четвертом энергоблоке, сообщается в понедельник на сайте топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.

Речь идет об опытно-промышленной эксплуатации топлива "ТВС-Квадрат". В июне был успешно завершен второй год эксплуатации этого топлива в реакторе третьего энергоблока АЭС "Рингхальс". Как говорится в сообщении, оператор станции провел тщательные обследования, которые показали, что все параметры российского топлива находятся в проектных пределах. Сейчас кассеты возвращены в активную зону реактора третьего энергоблока для продолжения облучения.

Кроме того, в июне ТВЭЛ и шведская компания Vattenfall договорились о дополнительных поставках четырех или восьми кассет "ТВС-Квадрат" для опытно-промышленной эксплуатации в четвертом энергоблоке АЭС "Рингхальс" с 2019 года, говорится в сообщении. В результате шведский оператор получит больше данных по эксплуатации российского топлива и сможет расширить его референтность (практику применения).

По мнению специалистов, 2016 год для российской атомной отрасли ознаменовался прорывом Росатома на рынке ядерного топлива для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на АЭС, построенных по зарубежным проектам (это более половины действующих реакторов в мире). ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию российского топлива "ТВС-Квадрат", а также контракт с шведской Vattenfall Nuclear Fuel на коммерческую поставку с 2021 года топливных сборок "ТВС-Квадрат" для АЭС "Рингхальс". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и сборки, применяемые в реакторах PWR.