Иностранные дипломаты подтвердили безопасность атомных объектов в России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские объекты атомной энергетики соответствуют очень высокому уровню безопасности; речь идет как о собственно применении безопасных технологий, так и о физической защите атомных объектов – к такому общему мнению пришли постоянные представители зарубежных государств при международных организациях в Вене, совершившие ежегодный и вновь рекордный по числу участников визит в Россию.

Дипломаты также отметили большую открытость России для своих партнеров с точки зрения демонстрации надежности атомной энергетики. Такой подход способствует повышению доверия общества к мирному атому, считают постпреды.

Делегация из более чем 40 дипломатов посетила объекты российской атомной энергетики в Ленинградской области. Гости смогли ознакомиться с тем, как обеспечивается безопасность их строительства и эксплуатации. Росатом дал возможность дипломатам посетить действующие и строящиеся новые, замещающие энергоблоки Ленинградской АЭС, а также Балтийский завод, где сооружаются новые атомные ледоколы и плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов".

Безопасность как приоритет

Высокую оценку увиденному дали представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы смогли узнать, каким образом в России используются документы, разрабатываемые по линии МАГАТЭ, в особенности с точки зрения тех инноваций, которые внедряются в ядерных технологиях в России", — заявил журналистам по итогам визита председатель совета управляющих МАГАТЭ Тебого Сеоколо.

"Кроме того, я хочу сказать об обеспечении безопасности ядерных установок. То, что мы увидели на атомных объектах России — это очень высокий уровень как ядерной сохранности (физической защиты — ред.) и безопасности, так и ядерной культуры в целом", — отметил Сеоколо.

В свою очередь специальный помощник генерального директора МАГАТЭ по стратегии Зеф Мази заявил РИА Новости, что российские специалисты чрезвычайно серьезно относятся к вопросам безопасности на своих объектах атомной энергетики.

"Я действительно очень впечатлен визитом и тем, что я увидел за эти два дня. Что я видел, ясно показывает, что Россия — очень продвинутая и лидирующая страна в развитии ядерных технологий", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "это также демонстрирует, что российские эксперты и российские власти самым серьезным образом принимают во внимание вопросы ядерной и физической безопасности в качестве основного приоритета их работы".

Дипломаты смогли ознакомиться и с хранилищем отработавшего ядерного топлива на ЛАЭС.

"Обращение с отработавшим топливом (на станции) профессионально, очень безопасно и также выгодно с экономической точки зрения", — подчеркнула в беседе с РИА Новости председатель комитета по атомному надзору Словакии Марта Зиякова.

"Важнейший вопрос, который вошел в повестку визита – это связь атомной энергетики с экологией", — в свою очередь отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

"Ленинградская АЭС расположена в одном из самых чистых мест Ленинградской области и наглядно демонстрирует, что атомная энергетика становится "зеленой". На ЛАЭС наши гости получили глубокие ответы на все вопросы, касающиеся безопасности, и понимают, что российские станции – пожалуй, самые безопасные в мире", — сказал он.

Открытость и доверие

Дипломаты также подчеркнули, что российские атомщики ведут работу по повышению доверия общества к атомной энергетике.

"Я хотела бы отметить усилия по информированию населения, общества, заинтересованных сторон. Я считаю очень важным, что Росатом выбрал такую стратегию, чтобы его деятельность была понятна местному населению, всем тем, кто живет вокруг атомной станции", — в свою очередь отметила посол Панамы Паулина Наварро.

По мнению посла Иордании при международных организациях в Вене Хуссана аль-Хуссейни, такие туры, которые организует Росатом, дают возможность "все более и более убеждаться в ценности ядерных технологий".

"И это в свою очередь позволяет нам проводить информационную работу среди нашего населения, имея на руках цифры и информацию о технических характеристиках атомных энергоблоков и уровне их безопасности, которую нам предоставили здесь. Мы можем предоставить нашему населению не только информацию, подтверждающую привлекательность атомной энергетики, но и рассказать о том, что вовлеченность в использование этих технологий может приносить хорошие плоды для окружающей среды", — добавил дипломат.

Атом "на плаву"

Если АЭС уже, наверное, не является чем-то особенным, то атомные ледоколы и плавучий энергоблок для первой в мире атомной теплоэлектростанции стали для участников визита настоящей диковинкой.

Сейчас на Балтийском заводе строятся новые, самые мощные универсальные атомные ледоколы проекта 22220 – головной ледокол "Арктика" и два серийных атомохода — "Сибирь" и "Урал". Корпус "Арктики" был спущен на воду летом прошлого года. Как сообщил генеральный директор завода Алексей Кадилов, 26 сентября этого года со стапелей должен быть спущен и корпус "Сибири", и его строительство продолжится. Планируется, что сдача в эксплуатацию "Арктики", "Сибири" и "Урала" состоится в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.

Что касается энергоблока для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", то Балтийский завод в Санкт-Петербурге завершает его сооружение.

"В настоящее время плавучий энергоблок находится в завершающей стадии строительства. Общая техническая готовность — порядка 96%. На судне смонтированы все основные механизмы и оборудование", — сообщил журналистам руководитель проекта Балтзавода по строительству этого энергоблока Алексей Владимиров.

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки.

"Проект плавучей атомной электростанции – очень интересный, уникальный, пионерский проект. Мы будем внимательно наблюдать за его прогрессом в будущем, потому что это первый в мире опыт такого рода, на который пошла Россия", — сказал журналистам Сеоколо.

"МАГАТЭ будет содействовать осуществлению этого проекта", — подчеркнул он.

Тематика "плавучего" атома интересна, например, Бразилии, сообщил посол этой страны при международных организациях в Вене Марсел Биато. По его словам, в Бразилии сложно доставлять электроэнергию в отдаленные регионы страны. "Поэтому мы с огромным интересом наблюдаем за развитием российского проекта плавучей атомной электростанции, нас интересует экономика этого вопроса", — сказал он. При этом в проекте "решены вопросы ядерной и физической безопасности", отметил Биато.

Привлекательность российских технологий

Дипломаты, представлявшие государства-"новички" в атомной отрасли, также пояснили, почему для их стран выглядит привлекательным сотрудничество с Россией в этой области.

Как заявил РИА Новости Аль-Хуссейни, "российские технологии сегодня — одни из наиболее заслуживающих доверия в мире".

"Они были протестированы на предмет надежности и доверия, а также безопасности, особенно в последние годы. Я считаю, такие прекрасные отношения, которые у Иордании есть с Россией, всегда были образцовыми и позволят нам доверяться нашей дружбе", — отметил иорданский дипломат. С участием России в Иордании планируется построить АЭС, сейчас идет обсуждение финансовой схемы проекта.

Сотрудничать с Россией в области передовых технологий мирного атома могли бы и Филиппины, сообщила журналистам постоянный представитель этой страны при МАГАТЭ Мария Зенеида Ангара Коллинсон.

"Мы изучаем возможность включения ядерной энергии в нашу энергетическую программу. У нас есть АЭС "Батаан", строительство которой было завершено, но так и не была введена в эксплуатацию", — сказала постпред.

"Но теперь наша стремительно растущая экономика ведет к тому, что нам потребуется больше энергии, поэтому мы присматриваемся к ядерной энергии и способам ее использования в разных странах, включая Россию. Поэтому я приняла участие в этом туре. Это очень познавательно, но я считаю наиболее важным действительно убедить людей, что ядерная энергетика приемлема, подходит и является тем путем, по которому нам необходимо двигаться", — добавила дипломат.

Коллинсон отметила, что Филиппины перед принятием решения о развитии своей атомно-энергетической программы изучат опыт разных государств.

"В России приняли очень правильные технологии и стандарты безопасности (атомной энергетики — ред.)", — сказала она.

Благодарность дипломату

В заключение визита зарубежные гости высказал особые слова благодарности Владимиру Воронкову.

Теобого Сеоколо подчеркнул, что в нынешней поездке участвовало рекордное количество постпредов. "В этом большая заслуга господина Воронкова, который разослал всем приглашения", — отметил председатель совета управляющих МАГАТЭ. "Мы уверены, что в будущем число постоянных представителей при МАГАТЭ будет также расти", — добавил он.

"Мы сожалеем по поводу того, что господин Воронков покидает МАГАТЭ, но, как вы знаете, он переходит на более высокую должность", — в свою очередь сказал Марсело Биато.

Ранее сообщалось, что Воронков в сентябре приступит к работе на посту заместителя генерального секретаря ООН в качестве руководителя Бюро по борьбе с терроризмом.