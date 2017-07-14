Российские ядерные технологии заинтересовали Иорданию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Российские ядерные технологии являются одними из наиболее заслуживающих доверия в мире, поэтому Иордания рассматривает их для использования в своей энергетической программе, заявил РИА Новости постоянный представитель этого государства при МАГАТЭ Хуссам Аль Хуссейни.

Иордания с 2011 года работает над строительством первой АЭС в стране. Тендер на ее сооружение в октябре 2013 года выиграл ГК "Росатом", а 22 сентября 2014 года между Иорданской комиссией по атомной энергии и АО "Русатом Оверсиз" было подписано соглашение о развитии проекта, регламентирующее отношения между сторонами на предынвестиционной фазе. Затем, в марте 2015 года было подписано российско-иорданское межправительственное соглашение о сотрудничестве по реализации проекта сооружения первой иорданской АЭС на базе технологии ВВЭР-1000. Предынвестиционная фаза должна завершиться к концу текущего года решениями сторон о дальнейшей реализации проекта и подписанием проектных соглашений.

По словам постпреда, Иордания на 96% энергетически зависит от зарубежных источников. "Это делает любую возможность производства электроэнергии в Иордании экономически выгодной для моей страны. Поэтому мы думаем об атомных возможностях. С самого начала общественное мнение не оказывало такой уж поддержки этому, но сейчас почти 70% поддерживает эту идею. Нам срочно необходима смешанная энергетика", — рассказал он.

Кроме того, постпред обратил внимание на возможность использования атомных технологий и в других сферах, таких как медицина и агрокультура. "Так или иначе, мы полагаем, что это будет иметь большое значение для нашей экономики и общества и поможет Иордании больше зависеть от себя в производстве энергии", — добавил он.

Постпред Иордании подчеркнул, что "российские технологии сегодня — одни из наиболее заслуживающих доверия в мире".

"Они были протестированы на предмет надежности и доверия, а также безопасности, особенно в последние годы. И последнее развитие технологий, в том числе ядерных, в России подтверждает высокий уровень превосходства, что предоставляет прекрасную возможность для обсуждения, когда речь идет о выборе для наших АЭС. Я считаю, такие прекрасные отношения, которые у Иордании есть с Россией, всегда были образцовыми и позволят нам доверяться нашей дружбе", — отметил иорданский дипломат.

В пятницу завершился двухдневный визит делегации зарубежных дипломатом и экспертов на Ленинградскую АЭС, где им показали завершающий работу первый блок с реактором РМБК-1000, строящийся первый блок ЛАЭС-2 с реактором ВВЭР-1200, хранилище и систему переработки отработавшего ядерного топлива, а также на Балтийский завод, где они смогли осмотреть новые атомные ледоколы и первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию.