В МАГАТЭ назвали очень высокой безопасность атомных объектов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Вопросы безопасности объектов использования атомной энергии в России — как собственно применение безопасных технологий, так и физическая защита атомных объектов, — находятся на очень высоком уровне, заявил журналистам председатель совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Тебого Сеоколо.

В составе делегации постоянных представителей зарубежных государств при международных организациях в Вене Сеоколо участвовал в визите на объекты российской атомной энергетики в Ленинградской области. Дипломаты смогли ознакомиться с тем, как обеспечивается безопасность их строительства и эксплуатации. Они посетили действующие и строящиеся новые, замещающие энергоблоки Ленинградской АЭС, а также Балтийский завод, где строятся новые атомные ледоколы и плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов".

"Мы смогли узнать, каким образом в России используются документы, разрабатываемые по линии МАГАТЭ, в особенности с точки зрения тех инноваций, которые внедряются в ядерных технологиях в России", — сказал Сеоколо по итогам визита.

"Кроме того, я хочу сказать об обеспечении безопасности ядерных установок. То, что мы увидели на атомных объектах России – это очень высокий уровень как ядерной сохранности (физической защиты — ред.) и безопасности, так и ядерной культуры в целом", — отметил Сеоколо.