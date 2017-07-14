Филиппины рассчитывают на сотрудничество с Россией по атомной энергетике

СОСНОВЫЙ БОР (Ленинградская обл.), 14 июл — РИА Новости. Филиппины могли бы сотрудничать с Россией в области передовых технологий мирного атома для развития собственной атомной энергетики, сообщила журналистам постоянный представитель Филиппин при МАГАТЭ Мария Зенеида Ангара Коллинсон.

Ранее президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте в ходе визита последнего в Москву договорились об интенсификации двустороннего сотрудничества между странами.

"Одним направлений сотрудничества могло бы быть взаимодействие в сфере ядерной энергетики. Мы и сейчас изучаем возможность включения ядерной энергии в нашу энергетическую программу. У нас есть АЭС "Батаан", строительство которой было завершено, но так и не была введена в эксплуатацию", — сказала постпред, которая в составе делегации постоянных представителей зарубежных государств при международных организациях в Вене посещает объекты российской атомной энергетики в Ленинградской области.

"Но теперь наша стремительно растущая экономика ведет к тому, что нам потребуется больше энергии, поэтому мы присматриваемся к ядерной энергии и способам ее использования в разных странах, включая Россию. Поэтому я приняла участие в этом туре. Это очень познавательно, но я считаю наиболее важным действительно убедить людей, что ядерная энергетика приемлема, подходит и является тем путем, по которому нам необходимо двигаться", — добавила дипломат.

Коллинсон отметила, что Филиппины перед принятием решения о развитии своей атомно-энергетической программы изучат опыт разных государств.

"В России приняли очень правильные технологии и стандарты безопасности (атомной энергетики – ред.)", — заключила она.