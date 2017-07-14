С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Россия проявляет большую открытость для своих партнеров с точки зрения демонстрации возможностей надежной и безопасной эксплуатации технологий атомной энергетики, такой подход способствует повышения доверия общества к этой сфере, считают высокопоставленные зарубежные дипломаты, посетившие российские атомные объекты.

Рекордная по числу участников делегация из более чем 40 постоянных представителей зарубежных государств при международных организациях в Вене участвовала в визите на объекты российской атомной энергетики в Ленинградской области. Дипломаты смогли ознакомиться с тем, как обеспечивается безопасность их строительства и эксплуатации. Они посетили действующие и строящиеся новые, замещающие энергоблоки Ленинградской АЭС, а также Балтийский завод, где строятся новые атомные ледоколы и плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов".

"Данный тур был интенсивным и вместе с тем дал возможность ознакомиться с атомными объектами. Это очень важный показатель транспарентности и открытости, что является крайне важным с точки зрения повышения доверия общественности к атомной энергетике", — сказал журналистам по итогам визита посол Бразилии при международных организациях в Вене Марсел Биато.

"Основываясь на том, что мы увидели, могу сказать, что атомная станция демонстрирует высокий уровень безопасности, и это очень важно. Я хотела бы отметить еще один момент – усилия по информированию населения, общества, заинтересованных сторон. Я считаю очень важным, что Росатом выбрал такую стратегию, чтобы его деятельность была понятна местному населению, всем тем, кто живет вокруг атомной станции", — в свою очередь отметила посол Панамы Паулина Наварро.

По мнению посла Иордании при международных организациях в Вене Хуссана аль-Хуссейни, такие туры, которые организует Росатом, дают возможность "все более и более убеждаться в ценности ядерных технологий".

"И это в свою очередь позволяет нам проводить информационную работу среди нашего населения, имея на руках цифры и информацию о технических характеристиках атомных энергоблоков и уровне их безопасности, которую нам предоставили здесь. Мы можем предоставить нашему населению не только информацию, подтверждающую привлекательность атомной энергетики, но и рассказать о том, что вовлеченность в использование этих технологий может приносить хорошие плоды для окружающей среды", — добавил дипломат.