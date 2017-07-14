Посол Турции: строительные работы на месте АЭС "Аккую" начнутся в 2018 году

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Строительные работы на площадке АЭС "Аккую" в Турции планируется начать в 2018 году, заявил РИА Новости посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз.

"Делается все для облегчения условий реализации этого проекта (Аккую)… Планируется, что в 2018 году начнутся первые строительные работы по данному проекту и ввод первого блока в эксплуатацию в 2023 году" — заявил посол.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.