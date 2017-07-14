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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Российский атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду в конце сентября

09:0914.07.2017
(обновлено: 11:36 14.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ЕщенкоПерейти в фотобанкАтомный ледокол Сибирь. Архивное фотоАтомный ледокол Сибирь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Серийный российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спустят на воду 26 сентября, сообщил генеральный директор завода Алексей Кадилов.

Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Святослав Акимов
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В Кремле прокомментировали перенос сроков сдачи ледокола "Арктика"
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что сдача ледокола намечена на ноябрь 2021 года.

Первый серийный ледокол проекта 22220 "Сибирь" был заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Технический проект атомохода разработали в ЦКБ "Айсберг" в 2009 году. Двухосадочная конструкция позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Спуск на воду головного атомного ледокола Арктика в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Святослав Акимов
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"Балтийский завод" заявил о готовности построить новые атомные ледоколы
Длина ледокола проекта 22220 составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,54 тысячи тонн. Судно имеет двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200, специально разработанную для него.

Головной ледокол проекта 22220 — "Арктика", его спустили на воду 16 июня 2016 года.

С музыкой и шампанским: спуск на воду ледокола "Арктика"
© РИА Новости / Святослав АкимовПерейти в фотобанк"Арктика" станет головным судном проекта 22220 и даст начало группе атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики и укрепления присутствия России в этом регионе.Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Святослав Акимов
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"Арктика" станет головным судном проекта 22220 и даст начало группе атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики и укрепления присутствия России в этом регионе.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония спуска на воду "Арктики" сопровождалась выступлением духового оркестра ВМФ России.Музыканты духового оркестра ВМФ РФ на церемонии спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония спуска на воду "Арктики" сопровождалась выступлением духового оркестра ВМФ России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, следуя традициям кораблестроителей, разбила бутылку шампанского о корпус атомохода. "Семь футов под килем тебе, великая "Арктика"!" — добавила спикер Совфеда.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время церемонии спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, следуя традициям кораблестроителей, разбила бутылку шампанского о корпус атомохода. "Семь футов под килем тебе, великая "Арктика"!" — добавила спикер Совфеда.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМоряки считают, что, если бутылка разобьется, последующие рейсы судна будут удачны.Бутылка шампанского, разбиваемая о борт корабля во время церемонии спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Моряки считают, что, если бутылка разобьется, последующие рейсы судна будут удачны.
© РИА Новости / Святослав АкимовПерейти в фотобанкПо контракту с ФГУП "Атомфлот", Балтийский завод построит три атомных ледокола проекта 22220. 26 мая прошлого года был заложен первый серийный ледокол этого проекта "Сибирь". Осенью нынешнего года планируется начать строительство второго атомохода "Урал".Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Святослав Акимов
Перейти в фотобанк
По контракту с ФГУП "Атомфлот", Балтийский завод построит три атомных ледокола проекта 22220. 26 мая прошлого года был заложен первый серийный ледокол этого проекта "Сибирь". Осенью нынешнего года планируется начать строительство второго атомохода "Урал".
© РИА Новости / Святослав АкимовПерейти в фотобанкНастоятель Николо-Богоявленского Морского собора освятил атомный ледокол.Священнослужитель во время церемонии спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика на Балтийском заводе
© РИА Новости / Святослав Акимов
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Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора освятил атомный ледокол.
© РИА Новости / Святослав АкимовПерейти в фотобанкЛедокол "Арктика" был заложен в ноябре 2013 года. Длина корабля составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек. Атомоход будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Суда проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Святослав Акимов
Перейти в фотобанк
Ледокол "Арктика" был заложен в ноябре 2013 года. Длина корабля составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек. Атомоход будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Суда проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
© Фото : Никита Грейдин/Балтийский завод-СудостроениеЦеремония спуска на воду головного атомного ледокола проекта "Арктика" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© Фото : Никита Грейдин/Балтийский завод-Судостроение
Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта "Арктика" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
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