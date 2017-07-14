Российский атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду в конце сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Серийный российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спустят на воду 26 сентября, сообщил генеральный директор завода Алексей Кадилов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что сдача ледокола намечена на ноябрь 2021 года.

Первый серийный ледокол проекта 22220 "Сибирь" был заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Технический проект атомохода разработали в ЦКБ "Айсберг" в 2009 году. Двухосадочная конструкция позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Длина ледокола проекта 22220 составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,54 тысячи тонн. Судно имеет двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200, специально разработанную для него.

Головной ледокол проекта 22220 — "Арктика", его спустили на воду 16 июня 2016 года.