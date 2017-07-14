Российский атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду в конце сентября
09:0914.07.2017
(обновлено: 11:36 14.07.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Серийный российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220, строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спустят на воду 26 сентября, сообщил генеральный директор завода Алексей Кадилов.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что сдача ледокола намечена на ноябрь 2021 года.
Первый серийный ледокол проекта 22220 "Сибирь" был заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Технический проект атомохода разработали в ЦКБ "Айсберг" в 2009 году. Двухосадочная конструкция позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.
Длина ледокола проекта 22220 составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,54 тысячи тонн. Судно имеет двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200, специально разработанную для него.
Головной ледокол проекта 22220 — "Арктика", его спустили на воду 16 июня 2016 года.
"Арктика" станет головным судном проекта 22220 и даст начало группе атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики и укрепления присутствия России в этом регионе.
Церемония спуска на воду "Арктики" сопровождалась выступлением духового оркестра ВМФ России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, следуя традициям кораблестроителей, разбила бутылку шампанского о корпус атомохода. "Семь футов под килем тебе, великая "Арктика"!" — добавила спикер Совфеда.
Моряки считают, что, если бутылка разобьется, последующие рейсы судна будут удачны.
По контракту с ФГУП "Атомфлот", Балтийский завод построит три атомных ледокола проекта 22220. 26 мая прошлого года был заложен первый серийный ледокол этого проекта "Сибирь". Осенью нынешнего года планируется начать строительство второго атомохода "Урал".
Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора освятил атомный ледокол.
Ледокол "Арктика" был заложен в ноябре 2013 года. Длина корабля составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, экипаж — 75 человек. Атомоход будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Суда проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта "Арктика" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.